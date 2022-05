Francesco Totti sta virtualmente già ricoprendo un ruolo di brand ambassador per la Roma e oggi è partito alla volta dell'Albania per la finalissima di Conference League insieme ad Antonello Venditti e all'ex presidente giallorossa Rosella Sensi.



L'ex capitano giallorosso ha poi preso parte a un pranzo fra autorità a cui era presente anche Edi Rama, primo ministro albanese e Armando Duka numero uno della federcalcio Albanese. A tavola erano presenti anche altri storici ex giallorossi come Aldair, Candela e Di Biagio.