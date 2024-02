Roma, Totti accusato da Ilary: 'Bruciati al casinò oltre 3 milioni di euro'

Nuovo capitolo nella telenovela del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Attraverso i propri avvocati, la showgirl ha accusato la bandiera della Roma: "Con profonda amarezza e molta preoccupazione - le parole riportate dal quotidiano La Verità -, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media 'brucia' al casinò importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli (un mantenimento di 12.500 euro al mese per l'ex moglie e i tre figli più altri 40 mila annui per le rette scolastiche di Christian, Chanel e Isabel, ndr). Risulta infatti che, nel periodo dal settembre 2020 al settembre 2023, ha sperperato al gioco mediante svariati bonifici la maggior parte dei quali a favore del Casinò di Montecarlo, l'impressionante somma complessiva di 3 milioni 324 mila euro".



La prossima udienza in tribunale è fissata al 31 maggio: all'ordine del giorno le presunte relazioni extraconiugali di entrambi per stabilire l'addebito della separazione non consensuale. Ilary Blasi ha chiamato in causa Noemi Bocchi, l'attuale compagna di Totti che sarà sentita in aula. Invece Totti ha convocato come testimone Cristiano Iovino, il personal trainer che ha raccontato di avere avuto una relazione con Ilary Blasi: una storia che sarebbe iniziata nel 2020 prima di quella di Noemi con Totti. I legali dell'ex calciatore giallorosso sostengono che la cifra spesa per il gioco d'azzardo sia nettamente inferiore, respingono l'accusa di tenere conti bancari nascosti in Paesi extra europei e smentiscono che Totti abbia lasciato da sola in hotel la figlia di 7 anni per recarsi ad appuntamenti mondani.