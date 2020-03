Francesco Totti non esclude un ritorno alla Roma. L'ex capitano giallorosso ha dichiarato: "Scegliere di restare a Roma per sempre è stato amore puro. C'è stato un momento in cui sono stato davvero vicino ad andare via. Per una una questione di rispetto verso i tifosi e la maglia non lo avrei mai fatto, non avrei mai tradito una società che mi ha dato tanto. Se dovesse arrivare una telefonata da Friedkin? Beh, sicuramente ci parlerò. Poi valuterò, nella vita mai dire mai...".