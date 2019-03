La Roma si gioca tutto contro il Napoli per continuare a credere in un posto nella prossima Champions League. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Francesco Totti ha parlato a Sky Sport: “Sappiamo tutti che per noi De Rossi è un giocatore fondamentale, ha fatto tanto e può dare tanto al calcio. Spero che oggi torni il De Rossi che conosciamo, dopo gli infortuni che ha avuto è stato altalenante ma è normale. Il suo futuro? Ne parliamo quotidianamente, è una decisione che prenderà lui sul finale. Se lui dovesse sentire di continuare ci metteremo seduti e decideremo il futuro”.



OTTIMISMO - “Essendo tifoso della Roma sei sempre ottimista, perché può succedere di tutto. Siamo abituati, io in primis. Siamo in lotta per la Champions, è il nostro obiettivo e cercheremo di centrarlo anche se non è facile.



VOCE - “A Doha in mezzo al deserto, abbiamo portato la pioggia anche lì ed è arrivata un po’ distorta. Ma adesso sto bene”.



RANIERI - “Ho messo bocca con altri dirigenti sulla scelta del mister, penso che sia la persona che poteva darci un forte contributo. Conosce la piazza, l’ambiente, quando ha preso la squadra in corsa ha sempre fatto bene. È un grande tecnico e una grande persona, credo che fosse l’uomo giusto in questo momento. Le parole dopo la SPAL? Qualunque altro allenatore avrebbe avuto parole dure, era doveroso prendere quella posizione”. DZEKO - “Lui fondamentalmente è un buono, ma se gli acciacchi un piede è meglio girargli alla larga. Non ci ho mai litigato e mai ci litigherò. Sono cose che succedono negli spogliatoi, succedono a tutti ed è successo anche a me. E’ successo in un momento particolare della stagione ed è stato messo in risalto".



RUOLO - “Vediamo, ne parlano tutti. Vediamo cose succederà in futuro, anche perché se dovessi prendere posizione io qualcosa cambierò. Non è il momento di parlarne. Io ho già parlato con chi di dovere ma non è il momento per parlarne. La Roma sta prima di tutto, la zona Champions può darci una forte spinta per il prossimo anno. Su Icardi non entro nella situazione, non conosco come sono andate le vicende in casa Inter”.



ICARDI - "Spalletti-Icardi come Spalletti-Totti? Non entro in merito, non so come sono andate le vicende in casa Inter".



ZANIOLO - “Fa parte della Roma, è un giocatore stra-importante per la Roma, adesso affronteremo la questione contratto e decideremo con lui la cosa migliore. Noi ci puntiamo tantissimo, avrà un futuro roseo da qui a 25-30 anni, spero il più a lungo possibile. Deve darci un contributo importante, anche se è giovane sa prendersi le responsabilità. Fa parte di una rosa importante, competitiva".