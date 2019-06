Francesco Totti, dirigente e prima ancora capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "La notte dei Re".



Queste le sue parole: "Voto dieci al gol? Se lo dici tu (ride, ndr). In campo è tosta, bisogna correre tanto, siamo troppo vecchi. Perché non ho fatto il cucchiaio sul rigore? Mi sembrava brutto, non è la serata giusta. Come mai questa differenza di risultato? Loro sono più abituati a giocare sei contro sei, dobbiamo allenarci".