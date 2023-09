Totti e Mourinho insieme, per ora solo in tribuna al Tre Fontane. La presenza di Francesco, accompagnato da Noemi, era scontata vista la presenza del figlio Cristian che è in panchina con il Frosinone, avversario dei giallorossi questo pomeriggio. Il tecnico portoghese, in compagnia di Nuno Santos, invece non lascia solo i suoi "bambini" ed è appena arrivato in tribuna al Tre Fontane dove si sta giocando la sfida tra la Roma di Guidi e il Frosinone. Mou, con polo e berretto in testa, è stato applaudito dai tifosi presenti così ovviamente come l'ex capitano.