Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha raccontato un retroscena su Justin Kluivert, nuovo acquisto della Roma: "Kluivert arriva alla Roma grazie a Totti. So per certo che Francesco lo ha bombardato di telefonate, lo ha persuaso e convinto a venire in Italia. La mamma del giocatore non voleva, preferiva la Premier League per Justin. E alla fine ha vinto il ragazzo con la persuasione di Totti".