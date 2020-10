Francesco Totti, leggenda della Roma, si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair, rilasciata prima della morte di papà Enzo: "Io allenatore? Sarebbe impossibile. Impazzirei. Sono uno che vuole sempre il massimo e pensa che certi errori in serie A non si possano fare. Dovrei diventare severo, aspro, antipatico. Se non ci nasci, figlio di mignotta non ci diventi".