A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara tra Roma e Porto, Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La squadra è tutta con il mister. Speriamo di imporre il nostro gioco. Sarà una gara complicata. Incontriamo una squadra forte. Speriamo di essere forti, competitivi e cattivi. Il mister ha cercato di mettere in campo la formazione migliore".



SU FAZIO - "Ha avuto un piccolo risentimento al flessore e abbiamo ritenuto di non rischiarlo".



SUL MODULO - "Il mister ha scelto questo nuovo modulo, il 3-5-2, ma potrà cambiare a gara in corso. Oggi è una gara importante, decisiva, per noi, per la Roma, per la città".



SULLE VOCI - "Perché difendo Di Francesco? Non lo faccio perché è mio amico, ma perché sono un dirigente della Roma e lui è il mio mister. Lo difendo fino alla fine".



SUL RINNOVO DI BUFFON - "Sono felice per il suo rinnovo, finché c'è la testa e il fisico è giusto continuare".