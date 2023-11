In un'intervista concessa all'ex compagno Hidetoshi Nakata per DAZN, lo storico capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato di un possibile futuro alla Roma: “Dipende che vai a fare. Mi piacerebbe avere un ruolo accanto alla squadra, il direttore tecnico. Siamo uomini di campo, se non lo facciamo noi”.