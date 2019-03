Francesco Totti, dirigente della Roma, ha commentato al sito ufficiale del club il ritorno in panchina di Claudio Ranieri: "Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di guidarci tra le prime quattro per rigiocare la Champions League nella prossima stagione. Ci mancano dodici partite in campionato e dobbiamo vincerne il più possibile”.