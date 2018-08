Ecco le parole di Totti dopo il sorteggio



Sulla carta sembra tutto semplice, ma l'anno scorso eravamo destinati al terzo posto e poi abbiamo battuto chiunque quindi conta poco la carta. E' invece un girone duro, e vogliamo arrivare minimo secondi.



Quanto ha perso il Real senza Ronaldo?



Vediamo che squadra sarà senza il portoghese, ma restano extraterrestri. Ha perso tanto ma è sempre il Real. Lo rispettiamo molto.



Partite da semifinalisti in carica, che obiettivo avete ora?



Far meglio vorrebbe dire andare a giocare la finale a Madrid, non sarà facile ma ci proveremo. Le aspettative sono altissime, ma noi abbiamo una squadra forte e un gruppo unito.



Siete più forti o meno dello scorso anno?



Restiamo competitivi. Si vendono e comprono giocatori, la società ha fatto una scelta da rispettare. Ci sono buoni giovani, punteremo su di loro.