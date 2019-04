Francesco Totti torna in campo per beneficenza. La bandiera giallorossa giocherà la partita amichevole tra l'AS Roma Legends e la Nazionale Piloti. L'appuntamento è fissato alle ore 18 di giovedì 11 aprile allo stadio 'Tre Fontane'. In campo anche altri ex giallorossi come Balzaretti, Candela e Delvecchio. L'incasso sarà devoluto a Roma Cares e all'Associazione Andrea Tudisco Onlus, che tutela il diritto alla salute dei bambini curati nei reparti specializzati degli ospedali romani.

Sabato 13 aprile, in occasione dell'E-Prix di Roma, Totti sfreccerà sul circuito dell'Eur a bordo della rivoluzionaria Gen2, la monoposto elettrica di seconda generazione.