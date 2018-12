Eusebio Di Francesco e Monchi, uno sembra dipendere dall'altro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, se l'allenatore dovesse perdere la sua panchina, a fine stagione potrebbe salutare anche il direttore sportivo. Sono loro i due finiti nell'occhio del ciclone, sono loro i due criticati dai tifosi della Roma.



COLLOQUIO - Giallorossi in ritiro per preparare al meglio i prossimi impegni, con diversi faccia a faccia tra i giocatori e il tecnico, il dirigente spagnolo e Francesco Totti, sempre al fianco di Eusebio Di Francesco, nonostante la fiducia di Pallotta sia ai minimi termini .



I NOMI - Tre sono i nomi che si fanno per il dopo DiFra: Paulo Sousa, che già più volte si è candidato; Laurent Blanc, più indietro; e Vincenzo Montella, che è stato offerto alla dirigenza romanista. La sfida col Genoa, dopo il pareggio di Cagliari, sarà decisiva per Di Francesco. E anche per Monchi.