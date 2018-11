Halloween a New York per Totti e famiglia (la moglie Ilary più Cristian e Chanel), tre giorni per festeggiare la ricorrenza in stile americano e per seguire il match di basket tra Indiana Pacers e New York Kniks (vinta dagli ospiti 107-101). L’immagine di Totti è stata postata sugli account dell’Nba visto che l’ex numero 10 è molto popolare anche negli Stati Uniti. Francesco tornerà oggi nella capitale e raggiungerà la squadra domani a Firenze, dove gli uomini di Di Francesco affronteranno la squadra viola,