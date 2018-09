La data fatidica si avvicina: in autunno tutti i tifosi della Roma – e non solo – potranno trovare in libreria ‘Un Capitano’, l’autobiografia di Francesco Totti scritta da Paolo Condò ed edita da Rizzoli. Oggi lo storico capitano giallorosso ha voluto svelare un dettaglio ai suoi follower sui social: la copertina del libro. “Finalmente posso farvela vedere!“, dichiara entusiasta Francesco nel video pubblicato.