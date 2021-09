Il feeling tra Zaniolo e Totti non è più quello di un tempo. All'inizio Francesco provò a mettere sotto la sua ala protettrice il numero 22. Non è un caso che Francesco gli abbia affittato anche casa, pur per breve tempo. Dopo il primo infortunio, infatti, per questioni scaramantiche, Nicolò ha voluto lasciare l’appartamento, anche se tutti escludono che questo abbia portato a dissapori. E anzi, si sussurra che Totti si stato molto interessato ad acquisire, con la sua agenzia, la procura di Nicolò come riporta La Gazzetta dello Sport.