Il dirigente ed ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato anche a Rai Sport direttamente dal terreno di gioco di Oporto: "Si è parlato più di altro che della partita, mentre questa gara viene prima di tutto. E' troppo importante per tutti, siamo uniti per avere una grande serata".



SUL DERBY - "Quella è sempre una partita diversa da tutte le altre. E' chiaro che gli acciacchi rimangano, ma abbiamo una gara così importante che il passato va cancellato".



SULLE PAROLE DOPO IL SORTEGGIO - "Fortunato fino ad un certo punto. Anche loro penso che preferissero la Roma a Barcellona, Real Madrid o altre big. Il mio è stato soltanto un commento e va accettato".



VALUTAZIONE - "E' una stagione altalenante, ma siamo in corsa per i quarti di Champions e a tre punti dalla quarta in campionato, pertanto penso che abbiamo ancora tante partite a disposizione per arrivare ai nostri obiettivi". SULLO SPOGLIATOIO - "Di cose se ne possono dire tante, ma in queste partite le parole le porta via il vento. Giocare, sentire la musichetta della Champions, sapere che qui ci si gioca i quarti di finale. Le parole non servono, contano i fatti. Non vado nello spogliatoio a dire qualcosa, per me sono tutte barzellette. Ad un giocatore di questo livello non serve ascoltare le parole di un dirigente o di un compagno".



SU ZANIOLO - "Sta vivendo bene l'ultimo periodo, ma penso che se ne stia parlando troppo, anche se lui in campo risponde sempre molto bene. Ma da qui a dire che è l'erede di Totti, di Zidane o di chiunque altro è un po' eccessivo. E' giovane, ha margini di miglioramento e tra 4-5 anni vedremo di che pasta è fatto. Spero che diventi tra i migliori al mondo, è un giocatore della Roma e lo tuteleremo".



CUORE O VELENO - "Entrambe le cose. Oggi serve un po' tutto perché sono partite diverse da tutte le altre. La squadra è forte e questo lo sa".