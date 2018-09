Non c'è più tempo, e ci sono tante partite. Precisamente 7 in 20 giorni. La Roma ricomincerà infatti a giocare domenica prossima, in casa, contro il Chievo, prima di immergersi completamente nell’esordio stagionale in Champions, mercoledì 19, in Spagna, contro il Real Madrid (un migliaio i biglietti già venduti del settore ospiti). Dopo la trasferta europea, ecco una trasferta italiana, a Bologna, di domenica, prima del turno infrasettimanale di campionato, all’Olimpico, avversario il Frosinone. Neanche il tempo di raccogliere le energie che nella capitale sarà già tempo di derby: sabato 29 settembre ( ore 15), De Rossi e compagni affronteranno la Lazio nella prima stracittadina stagionale. Il martedì successivo, infatti, martedì due ottobre, sarà di nuovo Champions, stavolta in casa, contro il Viktoria Plzen, per una serata da quasi cinquantamila spettatori, visti i 33mila mini- abbonamenti venduti in estate. Le tre settimane tremende, strapiene di partite, si chiuderanno poi con la trasferta ad Empoli, prima della seconda sosta del campionato.