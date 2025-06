Roma tra Emegha e Kalimuendo, su Krstovic spunta il Leeds e Lucca…

Il direttore sportivo italiano è reduce da un'esperienza al, dove ha potuto conoscere bene Arnaud. Il francese (classe 2002 ex PSG) è sotto contratto fino a giugno 2027 e nell'ultima stagione ha segnato 18 goal in 34 presenze.In alternativa i giallorossi pensa a un altro attaccante che gioca in Ligue 1: l'olandese dello(classe 2003), sotto contratto fino a giugno 2028 e autore di 14 goal in 27 presenze nell'ultimo campionato.

(classe 2000) è sotto contratto fino a giugno 2027 e nell'ultima stagione ha segnato 12 goal in 38 presenze. Su di lui si è inserito prepotentemente il club inglese del(classe 2003), in scadenza di contratto con lo Spezia. La stessa(classe 2000 ex Werder Brema) per il dopo Lucca.