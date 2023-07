La Roma sta lavorando per prendere un attaccante che possa sostituire l'infortunato Abraham nella stagione che sta per cominciare. Gli sforzi si stanno concentrando su due giocatori: Scamacca e Morata. Il primo spinge per tornare in giallorosso dopo essere cresciuto nel settore giovanile, il West Ham un anno fa l'ha pagato 36 milioni e al momento apre solo a una cessione definitiva o prestito con obbligo; Morata è il preferito di Mourinho, ma la richiesta di 20 milioni da parte dell'Atletico Madrid è considerata eccessiva.