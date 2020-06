La trattativa tra Friedkin e Pallotta per il passaggio di proprietà della Roma non è finita. Almeno stando a quanto riporta il portale in lingua inglese RomaPress che scrive di una nuova offerta con più cash per Pallotta e soci "entro i prossimi 30 giorni", affidando le indiscrezioni ad un legale del gruppo Friedkin. A tranquillizzare il magnate texano sarebbe stata la ripresa del campionato in corso e l'annuncio, da parte dell'Uefa, di un maggior rilassamento nelle norme per il Fair Play Finanziario.