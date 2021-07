Matias Vina mette la freccia e si appresenta a diventare il nuovo terzino sinistro della Roma, in attesa del pieno recupero di Leonardo Spinazzola. Passi avanti importanti quelli registrati per l’uruguaiano del Palmeiras che Tiago Pinto vuole regalare a Mourinho prima del ritiro portoghese di fine luglio. Vina, col passaporto italiano, ha superato la concorrenza di Alex Telles all’ultima curva.



CIFRE - La trattativa è ai dettagli. Al Palmeiras andrebbero circa 11 milioni di euro più 2,5 di bonus, con il Nacional (ex squadra di Vina), che incassa il 40%, ovvero 4,4 milioni. A Vina, classe 1997, un quadriennale da 1,5 milioni. Il suo arrivo coprirà la falla lasciata dall'infortunio di Spinazzola sulla fascia sinistra.