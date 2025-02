Roma, trattativa avanzata per Gourna-Douath. Può uscire Cristante: idea per Milan e Fiorentina

. Complice anche l’infortunio occorso di Manu Koné (nel corso della sfida di ieri contro il Napoli, è uscito al 56’ a seguito di un contrasto con Juan Jesus, difensore centrale brasiliano dei partenopei), la dirigenza giallorossa, insieme al tecnico Claudio Ranieri, sta valutando e sondando una nuova pedina da introdurre all’interno della rosa capitolina.Come viene riportato da Fabrizio Romano, infatti,. Secondo quanto viene scritto,Le trattative sono in corso e da fonti vicine al club austriaco, si dice che i colloqui procedono spediti. La Roma ha virato sull’ex obiettivo del Milan (era tra i nomi sul taccuino di Moncada che lo conosce dai tempi del Saint-Etienne), dopo che il Nottingham Forest dell’ex CEO Lina Soulolokou ha richiesto una cifra importante per il centrocampista Anderson.

Come viene confermato da fonti a Calciomercato.com,(gestito dall'agenzia di procura GR Sports di Giuseppe Riso)(in caso non si arrivasse a Fagioli, Cristante piace molto al DS Pradé)(sarebbe utile per una questione di liste, essendo cresciuto al vivaio rossonero, specialmente in caso di cessione di Bennacer al Marsiglia). Il mercato si infiamma, ore calde.