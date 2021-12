Continuano le trattative tra Roma e Arsenal per Ainsley Maitland-Niles. La società giallorossa sta cercando di limare la distanza economica con il calciatore per blindare l’accordo che prevede il prestito da 700 mila euro e il diritto di riscatto sui 9 milioni. Obiettivo concreto è farlo nelle prossime ore, magari già prima di Capodanno. L'inglese ha dato priorità alla Roma rispetto alle altre offerte derivanti dalla Premier League. Nei prossimi giorni, i Friedkin cercheranno l'intesa definitiva con l'Arsenal per portarlo a Mourinho alla ripresa degli allenamenti nel 2022.