Il circuito Mendes, nelle ultime settimane, a Trigoria, è quello più seguito dagli uomini di mercato della Roma. Oltre alla trattativa per Scamacca, i giallorossi stanno portando avanti il dialogo con il Psg per Renato Sanches, centrocampista 25enne, finora utilizzato pochissimo da Luis Enrique, anzi, per niente, dal momento che nelle ultime due amichevoli estive in Giappone il giocatore è rimasto in panchina.



TAGLIATO FUORI - Renato Sanches sembra, più che altro, fuori dai piani del tecnico spagnolo in vista della prossima stagione. Al momento, il giocatore attende solo il rientro in Europa per plasmare il suo futuro, magari da un'altra parte e non più al Parco dei Principi.



VOGLIA DI GIALLOROSSO - La Roma sembra la grande favorita ad accogliere il portoghese e ci sono tutti i presupposti per pensare a una nuova avventura a Trigoria. Renato Sanches ha parlato con Mourinho e con Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso. Salvo clamorosi colpi di scena, sostiene La Gazzetta dello Sport, il giocatore sbarcherà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12-13 milioni. Inizialmente era in cerca di una squadra che giocasse la Champions, ma l'offerta del club dei Friedkin gli ha fatto accettare anche l'Europa League.