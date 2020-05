Chris Smalling pronto a lasciare la Roma. Come scrive Tuttosport, il difensore inglese non verrà riscattato dai giallorossi: troppo alta la richiesta di riscatto del Manchester United (intorno ai 20 milioni euro) per le casse del club capitolino. Oltre a Smalling, in difesa possono cambiare aria anche Fazio e Juan Jesus.