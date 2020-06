Il Palermo cerca rinforzi sul mercato per la Serie C. Sagramola e Castagnini stanno lavorando in sinergia con la Roma: i dirigenti rosanero hanno chiesto informazioni su Salvatore Pezzella (play maker classe 2000 quest'anno al Modena), sull'esterno mancino Lorenzo Valeau ('99, quest'anno all'Imolese) e sull'attaccante sloveno Zan Celar (scuola Maribor, reduce da una stagione di serie B prima col Cittadella e ora alla Cremonese).

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Palermo segue con attenzione il 21enne centrocampista Kevin Biondi del Catania.