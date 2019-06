La Roma, per provare a cancellare la delusione per l'acquisto di Robin Olsen la scorsa estate, vuole affidarsi a un portiere italiano in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole per i giallorossi c'è Alessio Cragno, valutato 25 milioni di euro dal Cagliari dopo l'eccellente stagione vissuta in Sardegna. Sul taccuino, poi, ecco anche Salvatore Sirigu del Torino e Mattia Perin della Juventus, che potrebbe lasciare Torino dopo un'annata da secondo alle spalle di Wojciech Szczesny.