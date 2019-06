La Roma è alla ricerca sul mercato dell'erede di Edin Dzeko, ma le tre piste trattate finora dal ds Petrachi sono ancora complicatissime. Secondo il Corriere di Roma Belotti non sarà liberato dal Torino, Icardi non considera la piazza giallorossa per il proprio futuro e Higuain ha uno stipendio troppo alto per il monte ingaggi del club.