Non è un mistero che la Roma abbia pronto un dossier corposo riguardante i rinnovi. Il primo della lista è Mirante, che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. Poi sarà la volta di Lorenzo Pellegrini, anche se prima bisognerà aspettare la scelta del nuovo direttore sportivo. Successivamente toccherà a Zaniolo. Con Dzeko, invece, c’è in ballo da tempo la possibilità di allungare il contratto di un anno (fino al 2023) spalmando il contratto