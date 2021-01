#Roma, la carica di 500 tifosi con la gru prima del derby pic.twitter.com/mfqv2LiTuP — calciomercato.com (@cmdotcom) January 15, 2021

Quasi cinquecento tifosi. Tanti sono gli ultras della Roma hanno raggiunto pochi minuti fa Trigoria. Davanti all’entrata principale, a controllare la situazione, ci sono invece agenti della Digos in borghese, oltre ae un elicottero della polizia. Gli ultras hanno incitto a distanza la squadra fino all’uscita del pullman, che ha faticato a passare tra la sorpresa di Fonseca e Pinto, mentre i capi della tifoseria invitano tutti a mettere le mascherine. Non sempre con successo. ​I tifosi hanno portatocon scritto “ASR”, lo stesso che nel luglio del 2019 è stato esposto al Pinco in occasione dei 92 anni del club. Questo è stato alzato oltre il muro di cinta e illuminat​ con due fari per renderlo visibile alla squadra che era appostata ad attendere.