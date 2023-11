Mourinho perderà 14 giocatori tra nazionali maggiori e rappresentative minori. Cristante ed El Shaarawy parteciperanno alle delicate sfide degli Azzurri contro Macedonia e Ucraina (17 e 20 novembre) mentre Bove e Pisilli risponderanno alla chiamata rispettivamente dell'Italia under21 e under 20. Convocazione anche per Kristensen che con la sua Danimarca affronterà la Slovenia e l'Irlanda del Nord. Rimarranno in Europa anche Rui Patricio (chiamato dal Portogallo per il Liechtenstein e l'Islanda), Celik (match contro Germania e Galles) e Lukaku che guiderà da capitano il suo Belgio contro Serbia e Azerbaigian. Lontano andranno invece Ndicka, Aouar e Azmoun convocati dalla Costa d'Avorio, dall'Algeria e dall'Iran mentre il viaggio più lungo toccherà ancora una volta agli argentini Paredes e Dybala che affronteranno Uruguay e Brasile