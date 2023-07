Renato Sanches, Wijnaldum e Paredes. Tre esuberi del Paris Saint Germain tutti e tre proposti da agenti e intermediari alla Roma. Il club giallorosso sta spingendo per il centrocampista portoghese in prestito e al momento sta respingendo le altre due piste, ma non è escluso che, in caso di mancato arrivo dell'ex-Lille, ci sia spazio per un ritorno di uno dei due grandi ex.