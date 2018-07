La Roma con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha elencato tutte le cifre dell'affare Olsen. Il portiere, che ha firmato fino al 2023, arriva in giallorosso per 8,5 milioni più 3,5 di bonus.



IL COMUNICATO - "L’AS Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Copenhagen i diritti alle prestazioni sportive di Robin Olsen, a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del Calciatore e del Club di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".