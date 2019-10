"Per Edin Dzeko ci saranno due settimane di riposo pieno". Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport a proposito del centravanti della Roma che si è dovuto operare allo zigomo nella giornata di ieri. Il bosniaco già dalla terza settimana potrebbe giocare con una mascherina, il che vuol dire che sono a fortissimo rischio le sfide con la Sampdoria e il Borussia Moenchendgladbach. Edin dovrebbe saltare queste due partite e sarà poi da valutare per il Milan, il 27 ottobre, gara in cui potrebbe rientrare. Ma non saranno corsi rischi, anche perché il 30 ottobre c'è il turno infrasettimanale e pochi giorni (il 2 novembre) il big match contro il Napoli. Tante partite in pochi giorni, Dzeko vorrà esserci.