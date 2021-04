Nella settimana di avvicinamento alla sfida delle sfidea Roma impazza il toto-allenatore per la prossima stagione. Colpa (si fa per dire) delle voci sempre più insistenti suche calciomercato.com aveva anticipato qualche settimana fa. L’ex tecnico di Napoli e Juve è in fuga solitaria per prendere il posto die nei prossimi giorni ci saranno ulteriori colloqui per studiare il futuro della Roma. La fumata bianca potrebbe arrivare i primi di maggio. Un progetto verde ma non solo. Un piano di rivoluzione sulla rosa, in concerto con, che in parte però già convince Sarri individuato come il tecnico migliore per un progetto a medio termine che possa rivalorizzare il bel gioco e la tenuta fisica mancata negli ultimi mesi. Proprio come accaduto al Napoli. L’unico a poter mischiare le carte in tavola èavvistato a Roma ufficialmente solo per motivi personali.Al tecnico, pronto a liberarsi dalla Juve, piace ad esempio l’idea di poter allenaree di poterlo provare in più parti del campo. Da mezz’ala nel suo 4-3-3 ma pure in attacco dove potrebbe ritagliarli una parentesi alla Mertens. Alta stima pure per(che avrebbe voluto al Napoli anni fa) e il rientrante Cengizoltre che per Veretout e Ldella Roma. In difesa resterebbero di certo Mancini e Smalling mentre sulle fasce c’è bisogno di almeno un innesto. Una rosa che Sarri giudica già buona ma ovviamente da migliorare. Così come va rivisto il programma di preparazione: ritiro più lungo (coppe e Covid permettendo),e maggior lavoro col pallone.La vera rivoluzione sarà in attacco perché in estate potrebbe chiudersi il ciclo dialla Roma. Borja Mayoral per quest’anno non sarà riscattato e si cerca quindi un numero 9 all’altezza. Il primo nome della lista èche per età e ingaggio ha l’identikit ideale. La cifra chiesta dalla Fiorentina (circa 40 milioni) è alta ma i Friedkin preferiscono spenderla per uno come il serbo che per un giocatore più in la con gli anni. Tiago Pinto è convinto possa diventare un crack.i che costa meno ed è in scadenza 2022 con il Torino. A centrocampo si monitorae piace (ma costa) Locatelli del Sassuolo. Anche Nandez del Cagliari rientra tra i candidati per completare il pacchetto. In difesa caccia a un terzino (con Reynolds destinato al prestito) condal Napoli ma pure un occhio ai centrali visto l’addio di Fazio e Jesus e l’interesse perdell’Udinese. In porta il candidato principale resta Musso, sempre dei friulani.