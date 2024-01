Roma, tutti i dubbi su Renato Sanches: il caso social, Besiktas e un colpo possibile col suo addio

Quello diè ormai a tutti gli effetti non più un caso, ma un autentico. Acquistato in estate come possibile grande colpo da regalare a, oggi il centrocampista portoghese ha all'attivoTroppo poco, per un giocatore che sicuramente ha colpi e talento, ma che, purtroppo per lui e per i giallorossi, ha confermato al 100% il teorema dell'ormai ex-allenatore portoghese: "Se sono alla Roma è perché hanno avuto dei problemi". E luiE ora? Davanti a sé a al club giallorosso si sono aperte due strade, opposte e che passano inevitabilmente anche dal neo-allenatore- La prima porta inevitabilmente all'addio in questa sessione di calciomercato. La Roma in estate lo aveva prelevato dal PSG con la formula delal raggiungimento di determinate condizioni come il raggiungimento di(in questo caso il riscatto è fissato a 11 milioni) o il 75% delle gare giocate (14 milioni). Inutile sottolineare come queste possibilità siano praticamente già sfumate (quella del 75% già certa) dato il numero di partite già saltate dal portoghese.e ad oggisi è interessato a lui non trovando però ancora risposta positiva.Renato Sanches vuole giocare, è sempre stato questo il suo obiettivo anche quando ha scelto di approdare alla Roma. Nei giorni scorsi il giocatore ha dovuto prendere parola a mezzo social, con una storia pubblicata su instagram in cui ha chiarito un piccolo caso legato alle foto profilo giallorosse cancellate, dando anche la sua versione dei fatti sul futuro: "Quello che volevo maggiormente era essere in campo e fare quello che mi piace di più. Sfortunatamente,. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con il desiderio di tornare a giocare sono io… Credo che tutto passerà e che arriveranno momenti migliori. E infine,- Il desiderio è quindi quello di riprovarci ancora, di lasciarsi alle spalle questo periodo buio, si ma con quale maglia addosso? Il Besiktas non lo convince al 100% e la sua volontà, almeno nei prossimi giorni, è quella di riprovarci con la Roma, anche conin panchina. Sarà il nuovo allenatore a dover prendere una decisione finale. Se ci sarà spazio per lui allora la Roma non interverrà sul mercato, altrimento,(ruolo in cui è cresciuto nelle giovanili)