Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, continua a rifiutare tutte le proposte di mercato. Come scrive Il Tempo, il francese ha detto no all'Al Rayyan e al Benfica in estate, declinando anche le offerte arrivate da paesi col mercato ancora aperto. Con l'ex Siviglia che, quindi, resterà alla Roma, fuori rosa, almeno fino a gennaio.