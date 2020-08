Settimana cruciale in casa Roma, che si raduna giovedì a Trigoria. Il Ceo Guido Fienga deve confrontarsi con alcune situazioni chiave: il futuro di Edin Dzeko, la fiducia all'allenatore Paulo Fonseca e la valorizzazione di Nicolò Zaniolo. Poi a mercato chiuso si tratterà il ritocco al nuovo contratto del giovane trequartista italiano fino ad almeno 3 milioni di euro netti all'anno più bonus.



Il centravanti bosniaco, valutato 15 milioni di euro, vuole capire i programmi della nuova proprietà giallorossa prima di dare una risposta alla Juventus. Pronta a offrire in cambio una contropartita tecnica fra Bernardeschi, Rugani, Romero e forse Demiral. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Higuain non interessa più e Milik è difficile se il Napoli continuerà a valutarlo 40 milioni a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto. Allora si potrebbe andare su qualche svincolato di lusso come Mandzukic o Chupo-Mouting, ma potrebbe esserci anche una strada che può portare a Piatek (Hertha Berlino).