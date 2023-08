Tutto fatto. Tiago Pinto regala il nuovo mediano d’impostazione a José Mourinho. Il club giallorosso ha chiuso l’accordo con il Paris Saint-Germain per l’acquisto a titolo definitivo di Leandro Paredes. Dopo l'anno vissuto a Torino, vestendo con la maglia bianconera della Juventus, il classe '94 torna nuovamente in Italia e in Serie A.



CIFRE E DETTAGLI - 4 milioni di euro nelle casse della società parigina e accordo biennale tra la Roma e il centrocampista argentino. Contratto sino al 2025, con un’opzione sino al 2026. L’ex Juventus viaggerà verso la Capitale per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma con il club capitolino.



IL RETROSCENA SULLA FORMULA - Un arrivo richiesto a gran voce dal tecnico lusitano per rinforzare la mediana giallorossa. Nel corso di queste ore sono stati limati tutti i dettagli per il trasferimento del nazionale Albiceleste. Dopo che per giorni si era parlato di un affare in prestito con opzione di riscatto, Tiago Pinto, nel corso della mattinata, ha accelerato per un trasferimento a titolo definitivo. Un investimento importante per Mourinho con Paredes che ritrova Roma e la Roma dopo il triennio vissuto nella Capitale tra l'estate del 2014 e il 2017.