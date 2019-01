E' indubbiamente Nicolò Zaniolo l'uomo del momento in casa Roma, l'elemento in grado di fare la differenza nella rincorsa al quarto posto che vale l'approdo alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale per il club giallorosso anche sotto l'aspetto economico, per scongiurare il pericolo di altre cessioni illustri dopo quelle della stagioni passate. Ma a far parlare per il talento classe '99, strappato all'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan, non è soltanto il secondo, bellissimo, gol in Serie A, quanto la personalità e l'atteggiamento dimostrati per tutti i 90 minuti, tanto da strappare l'elogio pubblico di Di Francesco, uno normalmente parco di complimenti così plateali per i suoi giocatori.



NUOVO RUOLO? - Come se per Zaniolo non esistesse il rischio di montarsi la testa: "Nel gol di Nicolò c'è caparbietà, forza fisica. Lui parte da una grande fase difensiva, è da lì che nasce la sua grande partita. Rompe gli equilibri e non so quanti palloni abbia recuperato nella metà campo avversaria. Ma ne parlate già tanto voi, lui deve continuare a lavorare e stare zitto: come si allena, gioca". Tanto da far pensare a una soluzione tattica in più per il futuro ("Potrebbe giocare anche da esterno offensivo, con due punte davanti"), indicazione utile anche in chiave Nazionale per il ct Roberto Mancini che, dopo aver già fatto respirare al ragazzo l'aria azzurra, lo ha visionato dal vivo in occasione della partita col Torino. RINNOVO IN ARRIVO - Fuori dal campo invece la priorità è di blindare un campioncino sul quale hanno messo gli occhi già le big europee, Real Madrid in testa. Al termine della finestra di mercato, entreranno nel vivo i discorsi tra il direttore sportivo Monchi e l'entourage del ragazzo per prolungare il contratto, con ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. Una formalità, stando anche alle parole dello stesso Zaniolo:" Io non penso ora come ora al rinnovo. A centrocampo siamo giovani e vogliamo crescere con questa maglia".