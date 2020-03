È morto nella notte a 69 anni Massimo Ruggeri giornalista e storico conduttore televisivo del programma “La signora in giallorosso”. Sono decine i messaggi di condoglianze arrivati sui social alla famiglia da parte dei tifosi affezionati ai suoi programmi. Ruggeri è stato stroncato da un infarto nella notte. La Roma lo ha salutato con un tweet: "Un signore in giallorosso. Ciao Massimo". Commosso pure il ricordo di Boniek, ospite fisso della trasmissione fino a qualche anno fa: "Non ti dimenticherò mai, che dolore".