Di seguito la rassegna degli episodi da moviola di Roma-Udinese, penultima gara della domenica della 13esima giornata di Serie A:



MASSIMI

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.



87' - Qualche parola di troppo da parte di Foti, il vice di Mourinho, verso l'arbitro: per lui scatta il rosso.



33' - Giallo a Pellegrini per un fallo imprudente su Samardzic, poi il capitano della Roma dice anche qualche parola di troppo al direttore di gara.



28' - Storie tese Success-Mancini, il nigeriano si lamenta per una gomitata dopo aver commesso fallo. L'arbitro lo ammonisce.



27' - Ammonito Samardzic, fallo plateale su Dybala che lo aveva saltato in mediana.



20' - Giallo per Ferreira, in ritardo su Pellegrini.