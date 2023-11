Roma-Udinese è il match delle 18 di domenica 26 novembre della 13esima giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Mourinho non recupera Smalling in difesa, rischia di non avere ancora a disposizione Renato Sanches, ma ha il tandem Dybala-Lukaku pronto. C'è il dubbio Success-Lucca per Cioffi.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Pereyra.