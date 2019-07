È iniziato oggi il ritiro estivo della Roma di Paulo Fonseca, che ha guidato per la prima volta una seduta d'allenamento al Fulvio Bernardini. Questa la lista dei 27 calciatori convocati dal neo-allenatore giallorosso:



Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante e Greco.



Difensori: Bouah, Florenzi, Spinazzola, Kolarov, Karsdorp, Capradossi, Jesus, Fazio e Santon.



Centrocampisti: Nzonzi, Cristante, Gerson, Pastore, Coric, Gonalons e Riccardi.



Attaccanti: Dzeko, Schick, Defrel, Antonucci, Ünder, Perotti e Kluivert.



Marcano e Bianda non rientrano in questa lista, perché al centro di trattative di mercato.



Riccardi e Gonalons, invece, non si sono allenati questa mattina per problemi muscolare. Disturbo al flessore della coscia destra per il giovane trequartista e problema all'adduttore per il francese, il quale oggi ha svolto fisioterapia.