Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso



In bocca al lupo per il futuro! #ASRoma pic.twitter.com/YKieDjk0Qn — AS Roma (@OfficialASRoma) May 28, 2021

La Roma ha annunciato la partenza di. Il difensore brasiliano (classe 1991 ex Inter) è in scadenza di contratto a fine giugno e si svincolerà a parametro zero.