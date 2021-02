Ora è ufficiale,. Lo rende noto il club giallorosso con una nota."L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato.Il lancio della partnership è stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale. L’AS Roma e New Balance hanno infatti annunciato l’inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realtà aumentata utilizzabile su Instagram. Il filtro permette ai tifosi giallorossi di tutto il mondo di essere parte attiva dell’annuncio correndo virtualmente per le strade di Roma mentre collezionano I loghi dei due brand, svelando così la nuova partnership".Guido Fienga, CEO del club, commenta: "Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del Club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand. Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise".Addio, dunque, a Nike: dal nuovo accordo, la Roma dovrebbe guadagnare una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro lordi. Le royalties, però, saranno decisamente a favore della Roma (circa il 40%, con Nike era tra il 7,5% e il 12).