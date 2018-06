L'aumento di capitale della Roma si è concluso con la sottoscrizione di nuove azioni per un ammontare di poco superiore ai 100 milioni di euro. Nel periodo di offerta in opzione, conclusosi il 7 giugno, era stato sottoscritto l'86,31% di nuove azioni per un controvalore complessivo pari a 99 milioni. Nelle seconda fase, terminata ieri, sono invece stati offerti sul mercato azionario i diritti di opzione non esercitati. Alla fine è stato collocato sul mercato il 31,28% del totale dei diritti inoptati per un controvalore complessivo pari a circa 1,1 milioni di euro. Il nuovo capitale sociale della Roma risulta pertanto pari ad 94.332.348 milioni di euro, suddiviso in 628.882.320 azioni ordinarie.