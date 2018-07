Gregoire Defrel ceduto in prestito alla Sampdoria



Laha ufficializzato con un comunicato apparso sul proprio sito web di aver ceduto l'attaccanteallacon la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2019 con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati.L’AS Roma rende noto di avere sottoscritto, con la Sampdoria, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Gregoire Defrel. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione, in favore della Sampdoria, per il trasferimento a titolo definitivo. L’attaccante 27enne è arrivato alla Roma dal Sassuolo nell’estate del 2017 e in giallorosso ha collezionato 20 presenze e una rete. In bocca al lupo Gregoire!